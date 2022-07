Sehr lange Wartezeiten: 10 Kilometer Stau – Gotthard-Tunnel in beide Richtungen gesperrt

Wie TCS auf Twitter schreibt, ist der Gotthardtunnel wegen eines Unfalls gesperrt. Die Dauer der Sperrung ist noch nicht bekannt. Laut der Kantonspolizei Uri musste ein Auto mit einem Abschleppfahrzeug abtransportiert werden. Wie Via Suisse auf Anfrage bestätigt, staut sich nun auch der Verkehr in Richtung Süden. Vor dem Nordportal hat es demnach bereits zehn Kilometer Stau. Es ist mit einem Zeitverlust von 1 Stunde und 40 Minuten zu rechnen.

Auch vor dem Südportal kommt es zu längeren Wartezeiten. Zwischen Quinto und Gotthard-Tunnel stauen sich die Fahrzeuge in sieben Kilometer Länge. Der Zeitverlust beträgt beinahe 1 ½ Stunden. Der TCS empfiehlt via A13 und dem San Bernardino-Tunnel in den Norden zu reisen.