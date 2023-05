Wintersperre aufgehoben: Gotthardpass wieder offen

Am Mittwoch um elf Uhr wurde die Wintersperre am Gotthardpass aufgehoben. «Es hat trotzdem noch Schnee, es hat für die Öffnung auch Schneeräumungsarbeiten gebraucht», sagt Samuel Hool, Beauftragter Information und Kommunikation des Astra. Es sei möglich, dass der Pass deshalb in den kommenden Nächten wieder gesperrt werde. Grundsätzlich sei der Gotthardpass nun aber wieder offen. «Man muss sich aber immer über die aktuellen Strassenverhältnisse informieren, denn es kann jederzeit ein Ereignis mit Schnee oder Steinen eintreten», so Hool, «vor allem die angekündigten Schneefälle von dieser Woche sind zu beachten.»