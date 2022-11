Hofdame des Buckingham Palace kündigt nach Rassismusvorwurf 

Lady Susan Hussey : Gotti von Prinz William sorgt im Palast für einen Rassismus-Eklat

Die dunkelhäutige Chefin der Wohltätigkeitsorganisation Sistah Space, Ngozi Fulani, teilte bei Twitter mit, sie habe der Angestellten des Buckingham-Palasts bei einem Empfang der Queen Consort Camilla auf die Frage, woher sie sei, gesagt, dass sie von der Gruppe Sistah Space sei, die ihren Sitz in Hackney im Osten von London habe. Daraufhin sei sie von Lady Susan Hussey gefragt worden: «Nein, aus welchem Teil von Afrika stammen SIE?» Fulani ist britische Staatsbürgerin. Sie habe sich daraufhin genötigt gefühlt, zu erklären, dass sie «afrikanische Wurzeln» habe und «karibischer Abstammung» sei. Zugleich habe sie aber erneut betont, dass sie britische Staatsbürgerin sei. Der Austausch habe bei ihr «gemischte Gefühle» über den Empfang hinterlassen, berichtete die Geschäftsführerin der in London ansässigen Bewegung Sistah Space.

Nicht die ersten Rassismusvorwürfe

Rassismusvorwürfe gegen den Königspalast hat es bereits von Herzogin Meghan, Frau von Prinz Harry, gegeben. Sie sagte im vergangenen Jahr in einem Interview der TV-Persönlichkeit Oprah Winfrey, dass ein Mitglied der Königsfamilie gefragt habe, welche Hautfarbe ihr damals noch ungeborener Sohn Archie haben würde. Meghan hat eine schwarze Mutter und einen weissen Vater.



Der Buckingham Palast hat sich für die Äusserungen entschuldigt. Die Bemerkungen seien «inakzeptabel und zutiefst bedauerlich», erklärte der Palast am Mittwoch. Er habe sich mit Ngozi Fulani in Verbindung gesetzt und lade sie ein, persönlich über ihre Erfahrung zu berichten, «wenn sie dies wünscht». Dabei erinnerte der Palast alle Mitglieder des königlichen Haushalts daran, dass sie sich jederzeit an die «Politik der Vielfalt und Inklusion» zu halten hätten.