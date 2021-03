In 18 DSDS-Staffeln sorgte Dieter Bohlen mit seinen Sprüchen für Furore. Damit ist ab sofort Schluss.

«Auch Titanen können stürzen», sagt dieser in der Show am Samstagabend.

Dieter Bohlen (67) nimmt an den letzten zwei Liveshows von «Deutschland sucht den Superstar» nicht mehr teil und machte dafür «krankheitsbedingte» Gründe geltend.

Eigentlich sollte Poptitan Dieter Bohlen (67) noch zweimal bei den Liveshows von «Deutschland sucht den Superstar» auftreten, doch daraus wurde doch nichts. In einer Pressemitteilung von RTL hiess es, dass der Poptitan «krankheitsbedingt» abgesagt habe. RTL verpflichtete darauf TV-Legende Thomas Gottschalk (70) für die Liveshows.

Der nutzte am Samstagabend die Gelegenheit, Bohlen einen kleinen Seitenhieb zu verpassen. Weil der Hit-Produzent nach seinem RTL-Aus unter anderem mit gebrochenem Sprunggelenk – einer Verletzung, die er sich im Februar beim Schlitteln zugezogen hat – zu Hause sitzt, stichelte Gottschalk: «Auch Titanen können stürzen. Und das ist Dieter passiert.» Er äusserte sich aber auch versöhnlich: «Wir wünschen natürlich, dass er schnell wieder aufsteht. Gute Besserung, Dieter! Und das meine ich wirklich so. Und das zeichnet Titanen aus: Wenn sie am Boden sind, dann stehen sie wieder auf.»