Schweizer Bank: Credit-Suisse-CEO Gottstein tritt zurück, Bank mit hohem Verlust

Erdbeben bei der Credit Suisse: Der bisherige CEO Thomas Gottstein verlässt die Bank, sein Nachfolger wird Ulrich Körner. Zudem veröffentlichte die Bank am Mittwoch ihre Quartalszahlen. Der Vorsteuerverlust fiel mit 1,2 Milliarden Franken grösser aus, als erwartet worden war. Der Reinverlust beträgt 1,6 Milliarden Franken. Die Credit Suisse kündigte bereits im Juni an, dass sie ihren dritten Quartalsverlust in Folge ausweisen werde.