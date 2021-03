Zeitungsbericht : Gouverneur Andrew Cuomo soll Beraterin angefasst haben

Die Anschuldigung einer weiteren Frau erhöht den Druck auf den New Yorker Gouverneur. Demokraten und Republikaner fordern Konsequenzen für den langjährigen Gouverneur.

1 / 3 Der jüngste Vorwurf ist der bislang schwerwiegendste gegen den New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo. (Archivbild) AFP/Johannes Eisele «Sexpest»: Demonstranten fordern in New York City den Rücktritt des Gouverneurs. (2. März 2021) AFP/Scott Heins/Getty Images Cuomo weist alle Anschuldigungen von sich. AFP/Seth Wenig

Darum gehts Schon wieder wurde ein Vorwurf des sexuellen Fehlverhaltens gegen den demokratischen Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, erhoben.

Eine Frau wirft ihm vor, sie auf seinem Anwesen unter das Oberteil gefasst zu haben.

Die Rücktrittsforderungen werden immer lauter.

Gegen den New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo gibt es einen weiteren Vorwurf des sexuellen Fehlverhaltens. Der Demokrat habe einer Frau im offiziellen Anwesen des Gouverneurs unter das Oberteil gefasst und sie berührt, berichtete die Zeitung «The Times Union» am Mittwoch unter Verweis auf eine Quelle, die direkt von der Anschuldigung der Frau wusste. Die Frau wurde namentlich nicht genannt. Der Vorwurf ist der bislang schwerwiegendste gegen Cuomo, der die Anschuldigung über seine Pressevertretung zurückweisen liess: «Ich habe so etwas nie getan.» Dennoch wurden Rücktrittsforderungen gegen ihn lauter.

Der Gouverneur rief die Frau nach dem Bericht der «Times Union» in die sogenannte Executive Mansion in Albany, New York, und erklärte, er brauche Hilfe mit seinem Smartphone. Als sie alleine gewesen seien, habe er die Tür geschlossen und sie angefasst. Der Magen drehe sich um bei den Details dieses Berichts, liess Cuomo mitteilen. Wegen einer laufenden Ermittlung werde er sich nicht weiter zu dieser oder anderen Anschuldigungen äussern.

Mehrere Frauen werfen dem seit drei Amtszeiten regierenden Cuomo vor, sich ihnen gegenüber am Arbeitsplatz falsch verhalten zu haben. Die Anschuldigungen gingen bisher von flirtenden Kommentaren bis hin zu einem nicht-einvernehmlichen Kuss. Cuomo hat bereits zurückgewiesen, jemanden unangemessen angefasst zu haben. Es tue ihm aber leid, wenn sich jemand wegen ihm unwohl gefühlt habe, das sei nicht seine Absicht gewesen. Einen Rücktritt hat er abgelehnt.

Demokratische Rücktrittsforderungen

Der Vorwurf der Frau nun kam laut Zeitung ans Licht, als seine Mitarbeiter dessen Pressekonferenz am 3. März verfolgten – der ersten, seit Ende Februar Anschuldigungen erhoben worden waren. In der Konferenz wies er zurück, eine Frau je unangemessen angefasst zu haben – und die mutmasslich Betroffene wurde als Reaktion darauf emotional. Einer leitenden Angestellten habe sie von ihren Begegnungen mit dem Gouverneur geschildert; er habe sie angefasst und mehrfach flirtende Kommentare gemacht.

Einige von Cuomos demokratischen Parteikollegen fordern seinen Rücktritt. Durch die glaubwürdigen, wachsenden Anschuldigungen seien die Demokraten nun in der Position, den Gouverneur des Amtes zu entheben, sagte die im New Yorker Abgeordnetenhaus sitzende Jessica González-Rojas. «Wie können wir diesem Mann erlauben, unseren Staat zu führen? Wir müssen ihn des Amtes entheben», twitterte der ebenfalls demokratische Abgeordnete Zohran Kwame Mamdani am Mittwochabend. Der Republikaner Mike Lawler nannte Cuomo ein «sexuelles Raubtier», das zur Verantwortung gezogen werden müsse.