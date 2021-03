Parteikollege Chuck Schumer : «Gouverneur Cuomo sollte zurücktreten»

Auch der oberste Demokrat im US-Senat, Chuck Schumer, fordert nach Belästigungsvorwürfen gegen New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo den Rücktritt seines Parteikollegen.

«Sexpest»: Demonstranten fordern in New York City den Rücktritt des Gouverneurs. (2. März 2021)

Nach Belästigungsvorwürfen mehrerer Frauen gegen New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo fordert nun auch der oberste Demokrat im US-Senat seinen Parteikollegen zum Rücktritt auf. Chuck Schumer und Kirsten Gillibrand – neben Schumer die zweite Vertreterin New Yorks im Senat – teilten am Freitagabend in Washington mit: «Aufgrund der mehrfachen, glaubwürdigen Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und Fehlverhaltens ist klar, dass Gouverneur Cuomo das Vertrauen seiner Regierungspartner und der Menschen in New York verloren hat. Gouverneur Cuomo sollte zurücktreten.» Schumer und Gillibrand lobten den Mut der Frauen, die die Vorwürfe öffentlich gemacht haben.