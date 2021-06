USA : Gouverneur von Texas will Trumps Grenzmauer weiterbauen

US-Präsident Joe Biden hat den Mauerbau zu Mexiko gestoppt. Dennoch hält Greg Abbott, Gouverneur von Texas, an dem Grenzwall fest und will seine Pläne nächste Woche präsentieren.

Donald Trump versprach eine Mauer zu Mexiko, die der Gouverneur von Texas in seinem Bundesstaat nun beenden will.

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, will die unter US-Präsident Donald Trump begonnenen Arbeiten an einer Grenzmauer zu Mexiko weiterführen. Entsprechende Pläne würden nächste Woche offiziell vorgestellt, sagte Abbott bei einer Pressekonferenz in dem Südstaat der USA am späten Donnerstagabend (Ortszeit). Demnach soll ausserdem die Polizei mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet werden, um Menschen, die die Grenze illegal überqueren, festzunehmen.