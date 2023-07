GP Grossbritannien live: Max Verstappen will Sieg in Silverstone

Runde 7/52: Jubel auf den Tribünen nach dem Überholmanöver vom siebenfachen Champions Lewis Hamilton gegen Alonso. Eine Kurve früher nutzt Perez einen Verbremser von Hülkenberg zum Überholen. Der Deutsche fährt sich bei der Rückkehr auf die Ideallinie die linke Endplatte am Frontflügel ab und geht sogleich an die Box, um diesen zu ersetzen.

Runde 3/52: Nun darf also auch die Überholhilfe des hochklappbaren Heckflügels verwendet werden. Die Wiederholung des Start zeigt, wie gut die beiden McLaren weggekommen sind. Verstappen hatte durchdrehende Räder und verlor so den Sprint bis Kurve 1, wo Norris die Innenseite halten konnte.

Lights out and away we go!