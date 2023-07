GP Grossbritannien: Max Verstappen feiert Sieg in Silverstone

In zwei Wochen geht es für die Formel 1 in Ungarn weiter. Und nur eine Woche später steht der nächste prestigeträchtige Grand Prix in Spa-Francochamps auf dem Programm. Max Verstappen wird alles daran setzen, seine Dominanz fortzusetzen und weitere Schritte in Richtung der dritten Weltmeisterschaft in Serie zu machen. Damit einen schönen Sonntagabend, liebe Racing-Fans!