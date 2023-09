GP Italien Qualifying: Carlos Sainz schlägt Max Verstappen

Am Sonntag steht das nächste Formel-1-Rennen an. Max Verstappen lieferte sich im Qualifying mit den Ferrari-Piloten einen engen Kampf. Ein Fan geht mit einem Plakat viral.

Max Verstappen ist schnell, aber nicht schnell genug. Carlos Sainz schnappt sich die Pole-Position. SRF

Darum gehts Am Sonntag steht der GP von Italien an.

Am Samstag fand das Qualifying bei strahlendem Sonnenschein statt.

Carlos Sainz sicherte sich die Pole-Position.

So lief das Qualifying

Der Grosse Preis von Italien findet am Sonntag um 15 Uhr statt. Carlos Sainz wird im Ferrari von der Pole-Position starten, hinter ihm folgen Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im Ferrari. Aber auch als Zweitplatzierter hat Verstappen am Sonntag intakte Chancen, seinen zehnten GP-Sieg in Serie zu feiern. Es wäre eine neue Bestmarke. Zuletzt zog der Niederländer beim Heimrennen in Zandvoort mit Sebastian Vettel gleich.

Die Rennleitung gab derweil bekannt, dass es nach dem Qualifying eine Untersuchung geben werde. Sowohl Leclerc als auch Sainz sollen der Vorgabe für die Outlap nicht gefolgt sein. Die beiden Ferrari waren auf der Aufwärmrunde zu langsam. Die Startaufstellung wird aber nicht geändert, Sainz wie auch Leclerc wurden am frühen Samstagabend freigesprochen.

Die Szene des Qualifyings

Das Qualifying war ein Schlagabtausch zwischen den beiden Ferrari und Red-Bull-Star Max Verstappen. Immer wieder schnappten sie sich gegenseitig die schnellste Runde weg. Doch im Q3 unterlief dem Niederländer in der Kurve fünf ein Fehler und er verlor dadurch viel Zeit. Carlos Sainz fuhr in der Folge zu einer schnelleren Runde und startet somit vor Verstappen. Apropos: Der Niederländer führt mit riesigem Abstand die WM-Wertung an. Verstappen hat schon 138 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez.

1 / 3 Die Ferrari-Piloten überzeugten im Qualifying. Getty Images Max Verstappen kämpfte am Samstag um die Pole-Position. REUTERS Die Alfa-Saubers enttäuschten. Hier zu sehen: Valtteri Bottas. Getty Images

So hat sich Alfa-Sauber geschlagen

Die enttäuschende Saison für Alfa-Sauber geht weiter. Guanyu Zhou scheiterte bereits im Q3 (16.), Teamkollege Valtteri Bottas erreichte zwar das Q2, dieses bedeutete dann aber auch für den Finnen das Ende (14.). Wenn der Hinwiler Rennstall nicht einmal mehr leer ausgehen will, müssen sich Zhou und Bottas am Sonntag in Monza beim Rennen merklich steigern.

Tribünengezwitscher

In Monza fieberten viele Fans den beiden Ferrari-Piloten zu. Es gab aber auch einige Mercedes-Anhängerinnen und -Anhänger. Auf Social Media wurde vor allem eine junge Frau gefeiert. Sie streckte vor der Quali ein Plakat in die Höhe. «Lewis, denk daran, unsere Hochzeit ist um 18 Uhr. Schnapp dir die Pole-Position und komm nicht zu spät.» Der offizielle X-Account (ehemals Twitter) des Mercedes-F1-Teams veröffentlichte ein Bild des Fans und schrieb samt lachendem Smiley dazu: «Diese Unterstützung ist unübertroffen.» Mercedes gab am Donnerstag die Verlängerung der Verträge mit Hamilton sowie George Russell bekannt.

Dieser Fan heiratet am Samstag anscheinend noch. X (ehemals Twitter)

Was gab sonst noch zu reden?

15 Jahre nach dem «Crashgate»-Skandal von Singapur will der Ex-Formel-1-Pilot Felipe Massa mit aller Vehemenz um Wiedergutmachung für seine WM-Niederlage kämpfen. Der Brasilianer strebt in einer Auseinandersetzung eine juristische Klärung an, um nachträglich als Weltmeister anerkannt zu werden. «Ich habe eine Gewissheit: Dieser Titel gehört mir und es ist Ferraris 16. Fahrertitel», so Massa gegenüber Rai kurz vor dem GP in Monza.

Massa geht es um die Vorkommnisse rund um das Singapur-Rennen 2008. Auf dem engen Stadtkurs krachte damals der Brasilianer Nelson Piquet junior mit seinem Renault absichtlich in die Leitplanken. Der Unfall und die anschliessende Safety-Car-Phase ermöglichten seinem damaligen Teamkollegen Fernando Alonso den Sieg, Massa verlor. Wie sich später herausstellte, hatten Flavio Briatore, damals Teamchef von Renault, und Pat Symonds, damals Technikchef, den Crash im viertletzten Saisonrennen angeordnet. Beide wurden gesperrt – und später wieder begnadigt.