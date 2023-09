GP Italien live: Kann Carlos Sainz Max Verstappen besiegen?

Runde 26/51: In der Zwischenzeit sind die beiden McLaren-Fahrer an der Box gewesen und Verstappen schnappt sich mit einem Überholmanöver an Hamilton wie erwartet die Führung zurück. Dahinter gab es gleich zwei kritische Zweikämpfe. Einerseits drückte Russel Ocon von der Strecke und kassiert prompt eine 5-Sekunden Strafe. Zudem kommen sich nach der Boxenausfahrt die beiden Teamkollegen Norris und Piastri in die Haare, welche sich in der Schikane gar berühren. Glück für beide, dass da offenbar nichts kaputt ging.