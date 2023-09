GP Italien: Max Verstappen siegt und stellt neuen Rekord auf

Max Verstappen gewinnt also auch das zehnte Rennen am Stück und holt sich somit den Rekord für die meisten Rennsiege am Stück. Bereits in zwei Wochen geht es weiter mit der Formel 1. Diese verabschiedet sich nun aus Europa und begibt sich auf Asien-Tour. Los geht's mit dem Nachtspektakel in Singapur. Damit verabschieden wir uns und bedanken uns fürs Mitlesen. Bis zum nächsten Mal!