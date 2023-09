Formel 1: GP von Japan im Liveticker und Stream

Max Verstappen ist wieder zurück – und wie. Nach einem enttäuschenden Wochenende in Singapur lieferte der Niederländer am Samstag im Qualifying zum GP Japan eine Machtdemonstration ab. Verstappen raste zur schnellsten Zeit und startet am Sonntag von der Pole-Position. Hinter ihm werden sich ein wenig überraschend Oscar Piastri und Lando Norris im McLaren hinter dem Niederländer einreihen.