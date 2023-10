GP Katar: Formel-1-Stars leiden unter extremer Hitze

Die Wetterbedingungen beim Grossen Preis von Katar waren extrem. Das Rennen begann zwar erst am Sonntag um 20 Uhr Ortszeit, auf dem Lusail International Circuit herrschten jedoch mit bis zu 33 Grad Lufttemperatur und einer Luftfeuchtigkeit von 73 Prozent üble Bedingungen. Der GP war eine Hitzeschlacht. Ferrari-Star Charles Leclerc meinte nach dem Rennen: «Das war das härteste Rennen in der Karriere jedes Fahrers. Ohne Ausnahme.»

Lance Stroll wurde fast ohnmächtig

Der junge F1-Fahrer wollte davon zuerst nichts wissen – und kämpfte. In Runde 41 konnte er aber nicht mehr und meldete via Funk: «Mir gehts nicht gut.» Sein Renningenieur daraufhin: «Wenn du dich unwohl fühlst, dann hören wir auf.» Williams gab später bekannt, dass Sargeant aufgehört habe, wegen «starker Dehydrierung, geschwächt durch grippeähnliche Symptome zu Beginn der Woche». TV-Bilder zeigten, wie der 22-jährige US-Amerikaner kaum aus dem Auto aussteigen konnte.

Sargeant und Ocon waren längst nicht die einzigen Fahrer, die Probleme hatten und sich über die Hitze beklagten. Fernando Alonso fragte während des GP nach Wasser, das ihm seine Mechaniker über den Overall kippen sollten, da sich sein Sitz anfühlte, als «würde er brennen». Alfa-Sauber-Pilot Valtteri Bottas bezeichnete das Rennen als «Folter». Lance Stroll gab gegenüber «Racing News 365» an, dass er bei über 300 km/h beinahe ohnmächtig geworden sei. Mehrere Piloten wurden nach dem Rennen ins Medical Center zu einer Untersuchung gebracht.

Fahrer fordern Veränderungen

Forderungen nach Änderungen wurden in der Folge laut – insbesondere im Hinblick auf den GP in Katar nächste Saison, der allerdings Ende November 2024 und nicht mehr Anfangs Oktober stattfinden wird. Charles Leclerc forderte beispielsweise, dass man die Rundenanzahl reduzieren müsse. Seine Erklärung: «Wenn man einigen Fahrern nach dem Rennen in die Augen geschaut hat, konnte man sehen, dass sich einige überhaupt nicht gut gefühlt haben.» Die Muskeln seien nicht das Problem, so der Ferrari-Star, sondern mehr die Dehydration.