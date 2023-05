GP Monaco: Charles Leclerc will seinen Heim-Fluch besiegen

Er lebt – auch vom Glanz und Ruhm der vergangenen Jahrzehnte, der Formel-1-Klassiker in Monaco. Diesmal bildet das Rennen auf der kürzesten aller Grand-Prix-Strecken den Auftakt in die Europa-Saison nach der Absage von Imola wegen der Unwetter und Überschwemmungen. Und weil Monaco doch immer auch etwas Besonderes ist und bleibt im Rennkalender, könnte die Siegesserie von Red Bull enden.

Leclercs Heim-Fluch

Konkurrenz für Red Bull?

Keine Frage, Monaco liegt Red Bull, aber es ist auch die Strecke für Überraschungen, erst recht, wenn es mal regnet an der Côte d’Azur. Leclerc wird es natürlich wieder versuchen, sein Teamkollege Carlos Sainz wird es im Ferrari versuchen, ganz besonders aber wird es dessen spanischer Landsmann Fernando Alonso versuchen. 2006 und 2007 gewann er in Monaco. Und in diesem Jahr wirkt der 41 Jahre alte Oldie im Feld frischer denn je, ist er doch auch Dritter im Klassement. Mit allen Tricks ausgestattet und einem Aston Martin, dessen Nachteil gegenüber dem Red Bull auf den Geraden nicht zum Tragen kommt.

Legendärer Stadtkurs

Am Wochenende startet die Formel 1 auf dem Circuit de Monaco in die Europa-Saison.

Chance auf Regen

Am Freitag beim ersten und zweiten Freien Training (13.30 und 17 Uhr) zeigte sich die französische Riviera von ihrer sonnigen Seite. Doch schon am Samstag besteht fürs Qualifying (16 Uhr) eine gewisse Niederschlagswahrscheinlichkeit. So auch am Sonntag (15 Uhr).