GP von Monaco: Max Verstappen gewinnt vor Fernando Alonso

Der doppelte Crash von Lance Stroll im Video. SRF

Das Podest

Der amtierende Weltmeister Max Verstappen war in seinem Red Bull auch in Monte-Carlo eine Klasse für sich und fuhr einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg ein. Fernando Alonso konnte seinen zweiten Platz ebenfalls ins Ziel bringen. Dies, obwohl sein Team bei Regenausbruch die Reifen verwechselte und der Spanier zweimal an die Box kommen musste. Auf Platz drei klassierte sich Esteban Occon im Alpine, der seinen Podestplatz gegen Lewis Hamilton verteidigen konnte.

Die Szene des Rennens

Das Rennen war grösstenteils von Langeweile geprägt und lieferte einmal mehr einen Beweis, wieso Monaco im Rennkalender auf der Kippe steht. Doch in der 49. Runde meldeten die ersten Formel-1-Piloten Regentropfen auf der Strecke. Es folgten panische Wechsel auf Regenreifen, diverse Rutscher und Crashes von gleich mehreren Fahrern. Doch bis auf Lance Stroll, der das Rennen beenden musste, hatten alle Fahrer Glück und konnten weiterfahren.

So hat sich Alfa-Sauber geschlagen

Bottas startete auf 15, Zhou auf 19. Obwohl überholen im Fürstentum alles andere als einfach ist, schaffte es Bottas schliesslich auf Platz 11 und Zhou auf 13. Die Punkte gingen für Alfa-Sauber schon im Qualifying verloren.

Tribünengezwitscher

Und fast täglich grüsst das Strategie-Murmeltier bei Ferrari: Auch in Monaco liess es sich der italienische Rennstall nicht nehmen, für Spott zu sorgen. In aussichtsreicher Position für einen Podestplatz holte man Carlos Sainz an die Box. Dieser wollte aber weiterfahren und verstand den Boxenstopp überhaupt nicht, tobte entsprechend am Funk. Schlussendlich landete der Spanier nur noch auf Platz 8. (wed)