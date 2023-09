GP Singapur: Carlos Sainz feiert Start-Ziel-Sieg

Max Verstappen verpasste in Singapur seinen elften Sieg in Serie deutlich. Carlos Sainz feiert seinen zweiten GP-Sieg der Karriere.

Das Podest

Von der Pole gestartet fuhr Ferrari-Pilot Carlos Sainz zu seinem zweiten GP-Sieg in seiner Formel-1-Karriere. Die letzten Runden waren dabei an Spannung kaum zu überbieten. Norris, Russell und Hamilton bedrängten Sainz, dieser hielt durch. Zweiter wurde Norris, Dritter Hamilton.

Die Szene des Rennens

Was waren das für drei letzte Runden: Sainz, Norris, Russell, Hamilton – alle hatten Chancen auf den Sieg. Russell, dem der Triumph während des Rennens zugetraut wurde, crashte in der letzten Runde und vergab so alles. Der Brite schrie seinen Frust über den Teamfunk hinaus.

So hat sich Alfa-Sauber geschlagen

Guanyu Zhou wechselte kurz vor Start noch Teile am Motor, so startete der Chinese aus der Boxengasse. Er hatte zu Beginn viel Rückstand, dank des Safety Cars kam er aber wieder ran. Der 24-Jährige wurde Zwölfter und verpasste damit die Punkte nur knapp. Valtteri Bottas startete von P16, aber der Finne hatte in Singapur keine Chance auf Zähler und musste kurz vor Ende des Rennens seinen Boliden abstellen.

Tribünengezwitscher

Nur beim GP Saudiarabien war Verstappen noch weiter hinten gestartet als in Singapur. In Dschidda musste der 25-Jährige als 15. ins Rennen gehen und wurde dennoch Zweiter hinter Red-Bull-Kollege Perez. Auf die Frage, ob er in Singapur noch Chancen auf den Sieg habe, antwortete Verstappen vor dem Rennen im engen Stadtkurs: «Sicher nicht.» Denn: «Um hier überholen zu können, musst du viel schneller sein, und ich denke, das sind wir nicht. Das ist eine schockierende Erfahrung», so Verstappen. Er sollte recht behalten, er musste sich mit dem fünften Rang begnügen und verpasste so seinen elften Sieg in Serie deutlich.