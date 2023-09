GP Singapur live: Gelingt Max Verstappen doch noch der Sieg?

So schwach waren die Red Bull in dieser Saison noch nie. Max Verstappen startet von der Elf, Sergio Perez von der 13. Hat der Weltmeister dennoch die Chance, seine Siegesserie auf elf Rennen auszubauen? «Sicher nicht», sagte der Niederländer nach seinem verpatzten Qualifying. «Um hier überholen zu können, musst du viel schneller sein und ich denke, das sind wir nicht. Das ist eine schockierende Erfahrung», so Verstappen.