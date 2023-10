GP USA: Hamilton und Leclerc wegen regelwidrigen Bodenplatten disqualifiziert

Hamilton wurde nachträglich wegen eines nicht regelkonformen Unterbodens am Mercedes beim Formel-1-Rennen disqualifiziert.

Der zweitplatzierte Lewis Hamilton ist nachträglich beim Formel-1-Rennen in Austin disqualifiziert worden. Als Grund nannten die Rennkommissare am Sonntag (Ortszeit) einen nicht regelkonformen Unterboden am Mercedes des Briten. Damit rückt McLaren-Pilot Lando Norris auf Rang zwei hinter Sieger Max Verstappen vor. Dritter ist nun Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Auch Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, der sechster geworden war, wurde wegen einer regelwidrigen Bodenplatte aus der Ergebnisliste gestrichen.