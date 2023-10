GP USA live: Gelingt Ferrari-Pilot Charles Leclerc der Sieg?

Bereits früh in der Saison kristallisierte sich heraus, dass die beiden WM-Titel in der Fahrer- und der Teamwertung an Max Verstappen und sein Red Bull Team gehen werden. Dahinter gibt es in beiden Wertungen aber noch spannende Kämpfe um die weiteren Plätze. In der Fahrer-Wertung weist Sergio Perez aktuell einen Vorsprung von 27 Punkten auf den drittplatzierten Lewis Hamilton auf. Auch in der Team-Wertung ist die Entscheidung um den zweiten Platz noch offen. Aktuell hat Ferrari dort im Kampf mit Mercedes das Nachsehen. Kann die Scuderia heute die Pole Position nutzen und Boden gut machen?