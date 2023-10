Formel 1 – GP USA: «F***!» – Max Verstappen motzt sich zum Sieg

Auch mit Bremsproblemen immer noch dominant: Max Verstappen gewinnt in Austin. REUTERS

Das Podest

Exakt zur Rennhälfte war es so weit, als der Weltmeister Max Verstappen im Rückspiegel von Lando Norris auftauchte und die Rennführung übernahm. Er startete auf Position sechs und arbeitete sich durch die vorderen Plätze. Acht Runden vor Schluss sorgten dann Lando Norris und Lewis Hamilton noch für Spannung im Kampf um Platz zwei. Trotz missglückter Stopp-Strategie bei Mercedes hatte Hamilton schlussendlich das bessere Ende – und machte in der letzten Runde gar noch richtig Druck auf Verstappen. Ein bitterer dritter Platz für Norris, der das Rennen auch über viele Runden anführte nach starkem Start.

Die Szene des Rennens

Obwohl der frisch gekrönte Weltmeister Max Verstappen einmal mehr in dieser Saison in einer eigenen Kategorie fuhr, bekundete er Mühe wegen seinen Bremsen. Sein Umgangston seinem Team sorgte erneut für Gesprächsstoff während des Rennens. «Dieses Schei***-Teil, es fühlt sich wieder viel schlechter an als gestern», tobte der Niederländer. Als das Team ihm Zwischenstände durchgab, reagierte Verstappen erneut hässig am Funk: «Ich bin am Bremsen, redet nicht mit mir!» Und kurz vor Schluss, als der Vorsprung zu Hamilton immer kleiner wurde, tobte er nochmals in Richtung seines Teams: «Kein Gerede, während ich bremse! F***!»

Als dem Niederländer dann aber der Triumph gelang, war klar: Verstappen holte sich nicht nur seinen 15. Saisonsieg und stellte damit seinen Rekord aus dem Vorjahr ein. Er schaffte ebenso mit nun 458 Punkten eine neue Bestmarke – und es sind noch vier Rennen zu fahren. Im letzten Jahr holte Verstappen 454 Zähler. Mit seinem 50. GP-Sieg stieg er zudem in einen elitären Club auf. Diese Marke knackten bisher nur vier Fahrer: Lewis Hamilton (103 Siege), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) sowie Alain Prost (51).

So hat sich Alfa-Sauber geschlagen

Die Alfa-Sauber-Fahrer starteten auf den aussichtsreichen Startplätzen 12 und 13. Im Rennen war man zwischenzeitlich ebenfalls in aussichtsreicher Position, um Punkte einzufahren. Sowohl die Strategie als auch die Renngeschwindigkeit liessen aber zu wünschen übrig. Am Schluss reichte es für Zhou Guanyu auf 15 und für Valtteri Bottas auf 14.

Tribünengezwitscher

400’000 Fans waren über das Rennwochenende im texanischen Austin, um das Formel-1-Spektakel zu verfolgen. Darunter auch jede Menge Promis. Selbst Elon Musk oder Prinz Harry liessen sich das Rennen am Sonntag nicht entgehen.