GP von Mexiko: Leclerc holt sich Pole, Alfa-Sauber in Top10

Glückliche Gesichter in Hinwil: Beide Alfa-Sauber starteten in den Top10. Ein tolles Ergebnis.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist überraschend zur Pole-Position für das Formel-1-Rennen in Mexiko gerast. Der Monegasse war am Samstag in der Qualifikation in Mexiko-Stadt 0,067 Sekunden schneller als sein spanischer Teamkollege Carlos Sainz. «Eine gute Überraschung», funkte Leclerc an sein Team. Triple-Champion Max Verstappen musste sich unerwartet mit Rang drei begnügen.