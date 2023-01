Corona-Leaks : Was heisst die GPK-Untersuchung für Alain Berset?

Darum gehts Der Druck auf Bundespräsident Alain Berset steigt: Nachdem bereits ein Strafverfahren durch den Sonderermittler Peter Marti läuft, eröffnen nun auch die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte eine Untersuchung.

Die sechsköpfige Arbeitsgruppe, in der Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien sind, wird untersuchen, wer von welchen Indiskretionen weiss.

Im Zentrum der Untersuchung wird die Rolle von Bundespräsident Alain Berset (SP) stehen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Um was geht es?

Die sogenannten Corona-Leaks beschäftigen Medien, Politik und Öffentlichkeit seit zehn Tagen. Der Vorwurf: Bersets ehemaliger Kommunikationschef Peter Lauener soll mit Ringier-CEO Marc Walder und der «Blick»-Redaktion in regem Austausch gestanden haben. Dabei soll er dem «Blick» vertrauliche Informationen des Bundes zu Entscheiden über die Corona-Massnahmen zugespielt haben. Stimmt dies, handelt es sich um eine strafbare Amtsgeheimnisverletzung.

Was wären die Folgen?

Um die Angelegenheit zu klären, wurde Peter Marti als Sonderermittler eingesetzt. Er hat Bundespräsident Berset während rund sieben Stunden zum Thema befragt. Auszüge aus dieser Einvernahme hat die «Schweiz am Sonntag» in bisher zwei Tranchen am letzten und vorletzten Sonntag veröffentlicht – seit diesen Veröffentlichungen ist die Diskussion wieder hochgekocht und es gab viel Kritik an Alain Berset.

Was ist am Dienstag passiert?

Am Montag und Dienstag haben sich erstmals auch das Parlament, genauer die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) beider Räte, mit dem Thema beschäftigt. Am Dienstag um 17 Uhr informierten die GPKs darüber, dass sie unabhängig von den Ermittlungen von Peter Marti ebenfalls eine Untersuchung einleiten werde. Die Rolle von Alain Berset wird im Fokus stehen, die GPKs schauten sich aber auch den Gesamtbundesrat an und versuchten die Frage zu klären, was dieser dagegen unternommen hat, dass vertrauliche Informationen vorab an die Presse gelangt sind.

Was können die GPKs jetzt machen?

Nun wird sich eine Gruppe von sechs Personen an die Arbeit machen. Die Gruppe sei bewusst klein gehalten, damit sie effizienter arbeiten könne und damit weniger Personen mit den Informationen vertraut seien, hiess es an der Pressekonferenz vom Dienstag. Die Arbeitsgruppe wird Personen befragen, Unterlagen sichten und versuchen, herauszufinden, was vorgefallen und wer über welche Vorgänge informiert gewesen sei. Zu welchen Unterlagen die Arbeitsgruppe Zugang erhalten wird, sei derzeit allerdings noch unklar.

Was ist der Unterschied zwischen der GPK-Untersuchung und der von Peter Marti?

Die Rolle der GPKs beschränke sich laut Prisca Birrer-Heimo, Präsidentin der nationalrätlichen GPK, darauf, Empfehlungen zu machen. Sonderermittler Peter Marti hingegen leitet ein strafrechtliches Verfahren wegen Amtsgeheimnisverletzung. «Für uns geht es darum, das Funktionieren der Bundesbehörden sicherzustellen», sagte Birrer-Heimo an der Pressekonferenz.

Sollte Alain Berset von sich aus zurücktreten? Auf keinen Fall, er ist unser bester Bundesrat. Für diese Frage ist es zu früh, erst muss man die Ergebnisse der Untersuchungen abwarten. Ja, für mich ist Berset nicht mehr tragbar.

Was heisst das für Alain Berset?

Seit die Leaks und Bersets Aussagen dazu publik gemacht worden sind, hat der Druck auf den Bundespräsidenten zugenommen. Mittlerweile gibt es verschiedene Rücktrittsforderungen. Berset hatte in den wenigen Interviews, die er seither gegeben hat, stets betont, dass man die Strafverfolgungsbehörden jetzt ihre Arbeit machen lassen müsse. Der eigentliche Skandal ist für ihn ein anderer: Und zwar, dass Aussagen aus der Einvernahme durch den Sonderermittler an die «Schweiz am Wochenende» geleakt worden seien.

Wie fallen die Reaktionen auf die GPK-Ankündigung aus?

Am schnellsten reagierte Bersets eigene Partei: Die SP Schweiz schrieb kurz nach Ende der Pressekonferenz am Dienstag, sie begrüsse die Untersuchung der GPKs. «Diese Untersuchung muss die Indiskretionen in allen Departementen einbeziehen und auch die kürzlich erfolgten Indiskretionen in der Zeitung ‹ Schweiz am Wochenende › im Zusammenhang mit dem durch einen Sonderstaatsanwalt geführten laufenden Strafverfahren abdecken», heisst es.

Wie geht es weiter?

Jetzt nimmt die Arbeitsgruppe der GPK ihre Arbeit auf, der Sonderermittler wird parallel dazu das Strafverfahren weiter fortführen. Am Mittwoch werden die Corona-Leaks gemäss Medienberichten auch an der Bundesratssitzung ein Thema sein. Die weiteren Entwicklungen hängen vom Fortschritt der parallel laufenden Untersuchungen ab.