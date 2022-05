«Unbefriedigend»: GPK geht mit Corona-Management des Bundes hart ins Gericht

Die zuständige Geschäftsprüfungskommission (GPK) des National- und Ständerats hat am Dienstag ihren Abschlussbericht zum Pandemiemanagement des Bundes in den ersten Monaten der Corona-Pandemie veröffentlicht. Darin sparen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht mit Kritik. So habe der Bund im Zeitraum von Januar bis Juni 2020 «unbefriedigend» agiert und nicht früh genug erkannt, welches Ausmass die Pandemie annehmen könnte. Während Wochen sei unkoordiniert gearbeitet worden, viel zu viel Arbeit sei zudem auf das Bundesamt für Gesundheit (BAG) abgewälzt worden. Als Lösung schlagen die Politikerinnen und Politiker prominentesterweise die Gründung eines Sonderstabs bei möglichen künftigen Pandemiesituationen vor.

Weitere Berichte in der Planung

Auf 133 Seiten haben die Mitglieder der Kommission die Frühphase der Pandemie noch einmal Revue passieren lassen. Dafür haben sie während rund zwei Jahren mit mehreren Entscheidungsträgern gesprochen. Besonders scharf ist die Kritik am «Gärtlidenken» innerhalb der Bundesadministration. Mehrere Departemente hätten sich aus der Verantwortung gezogen und es sei zu wenig miteinander kommuniziert worden. Negativ bewerten die Prüferinnen und Prüfer auch, dass es in den Jahren vor der Corona-Krise zu mehreren Krisenübungen kam, die einen Virusausbruch simulierten, jedoch nur wenige Erkenntnisse daraus gezogen wurden.

Elf Empfehlungen geben sie insgesamt für die Zukunft ab. Neben der Einführung eines Fachkrisenstabs, der departementsübergreifend agieren könne, fallen auch die Einführung von Handbüchern oder klarer definierte Entscheidungskompetenzen darunter. Es handelt sich beim am Dienstag publizierten Bericht um eines unter vielen Dokumenten, in denen sich das Parlament mit den vergangenen zwei Jahren Corona-Pandemie auseinandersetzt. Wie die GPK am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt, würden in naher Zukunft weitere Berichte erscheinen.