Uneinheitliche Vorgaben : GPK soll für Ordnung bei den Schweizer Russland-Sanktionen sorgen

Mal zu viele, mal zu wenige: Innerhalb der Departemente des Bundes sowie bei den Kantonen wird das Thema Russland-Sanktionen verschieden umgesetzt. Nun soll sich die Geschäftsprüfungskommission des Falles annehmen.

An einer Medienkonferenz zum Ukraine-Konflikt am 28. Februar informierte der Bundesrat über seine Sanktions-Strategie.

So werden von verschiedenen Ämtern auch verschiedene Sanktionslisten geführt.

GPK fordert bessere Koordination zwischen Bund und Kantonen

Um nun Ordnung ins Dickicht zu bringen, hat die nationalrätliche Geschäftsprüfungskommission GPK beschlossen, sich der Sache anzunehmen. «Wir haben an der letzten Sitzung entschieden, Abklärungen einzuleiten, und sind in dieser Angelegenheit auch an den Bundesrat gelangt», wird GPK-Präsidentin Priska Birrer-Heimo zitiert. Bei einem solch heiklen Dossier sei es wichtig, dass die Aufsicht gewährleistet sei.