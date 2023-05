Gräfin Eloise van Oranje sorgt mit Badeanzug-Shooting für Wirbel

In den Niederlanden ist Wirbel darum entstanden, dass Gräfin Eloise van Oranje, die 20-jährige Nichte von König Willem-Alexander, in einer TV-Show im Badeanzug aufgetreten ist. Für das RTL-4-Programm «Het Perfecte Plaatje» (das perfekte Foto) liess die Gräfin, die viel in den sozialen Medien aktiv ist, sich am Strand in Südafrika in einem schwarzen Badeanzug filmen und fotografieren. Geht sie damit als Mitglied der Oranje-Familie zu weit, oder ist ihr Auftritt vollkommen in Ordnung, fragen sich seitdem die Niederländer.