Chipmangel : Grafikkarten werden billiger – das hat der Krypto-Absturz damit zu tun

Seit dem Start der Pandemie gibt es weltweit eine Chip-Knappheit. Diese treibt die Preise in die Höhe. Nirgends sind die Preise so hoch wie im Grafikkartenmarkt, auch, weil genau diese gebraucht werden, um Kryptowährungen zu generieren. Doch dank dem aktuellen Sinkflug verschiedener Kryptowährungen könnte die Hardware bald wieder bezahlbar werden.

Grafikkartenhersteller erkennen das Verfügbarkeitsproblem und veröffentlichen Neuauflagen alter Grafikkarten, um die Nachfrage immerhin mit Alternativen zu decken. Ein ähnliches Problem gibt es auch bei anderen Hardware-Teilen. So hat Intel gerade erst ihre neuste Prozessor-Generation veröffentlicht. Diese bekommt auch den passenden DDR 5-Arbeitsspeicher, dieser ist aber praktisch nicht verfügbar.

Für jene, die sich trotz dieser Hürden einen PC zusammenbauen wollen, hat HeroFest-Organisator Cédric Schlosser folgenden Rat: «Ich würde zu einem Anbieter gehen, der den PC selber in einer Manufaktur zusammenbaut.» Solche spezialisierten Händler haben Lieferverträge mit den Herstellern und können so die Preise tiefer halten. Für 1500 bis 1800 Franken kann man sich so einen anständigen Gaming-PC kaufen. Das sind ähnliche Preise wie vor der Pandemie.