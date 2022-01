USA : Grammy-Verleihung wegen Omikron verschoben

Die Verleihung der Grammy-Musikpreise wird nicht wie geplant stattfinden, wie der Organisator bekanntgab. Das Risiko von Omikron sei für das Live-Publikum zu gross.

Die diesjährige Verleihung der Grammy Awards ist wegen der Coronavirus-Variante Omikron verschoben worden. Der Organisator Recording Academy teilte am Mittwoch mit, es würde «zu viele Risiken» beinhalten, die Vergabe der Musikpreise am 31. Januar in Los Angeles mit Live-Publikum und Auftritten zu veranstalten. Ein neues Datum werde demnächst bekanntgegeben.