Im Genesis G70 im Simulator und auf der Rennstrecke

«Gran Turismo» ist ein Game und eine Rennsimulation, die in den letzten 25 Jahren schon weit über 80 Millionen Mal verkauft wurde. Die Videospiel-Reihe gehört zu den bekanntesten Playstation-Games überhaupt. Weit über 400 Automodelle existieren mittlerweile in «Gran Turismo», die Designer der echten Auto-Hersteller entwerfen sogar eigene Kreationen extra für die Simulation. Mittlerweile existiert sogar eine Meisterschaft, in der sich die Fahrer überall auf der Welt miteinander messen. Wer sich hier durchsetzt, darf jeweils Ende des Jahres an die «World Finals» nach Monaco reisen, wo unter 30 Finalistinnen und Finalisten ein Weltmeister erkoren wird.

Live-Spektakel wie ein Länderspiel

Wer sich jetzt ein paar Nerds in einer dunklen Halle vorstellt, die gegeneinander zocken, sieht sich vor Ort schnell eines Besseren belehrt. Mehrere Hightech-Simulatoren sind in einer grossen Event-Halle aufgestellt, dahinter fiebern Hunderte Zuschauer mit den Protagonisten am Lenkrad mit und feuern diese an. Allein der Aufwand, dieses Finale live im Internet zu streamen, lässt sich locker mit dem für ein Fussball-Länderspiel vergleichen. In eigenen Übertragungsboxen sind wie bei einem Sportgrossanlass Kommentatoren verschiedener Nationen dabei, zwei Moderatoren sorgen vor Ort für Stimmung. Vier Lastwagen voll mit Übertragungstechnik kommen zum Einsatz, ein ganzes Heer von Mitarbeitern ist damit beschäftigt, die Zuschauer zu Hause alles hautnah miterleben zu lassen.

Für einmal pilotierte «Gran Turismo»-Racer Nicolás Romero einen echten Genesis G70 über die Formel-1-Strecke von Monaco. Dominic Fraser Normalerweise gehört er zu den weltweit schnellsten Fahrern in «Gran Turismo». Dominic Fraser Die Formel-1-Strecke von Monaco kennt er deshalb aus dem Effeff. Als Erstes ging es durch den Hafen. Dominic Fraser

Fahrer achten auf jedes Detail

Und auch die Fahrer, wie der 21-jährige Spanier Nicolás Romero Díaz, bereiten sich akribisch auf das alles entscheidende Rennen vor. Im Gegensatz zum «echten Leben» suchen sich in «Gran Turismo» allerdings die Fahrer ihr Auto respektive Team aus. Bereits hier ist strategisches Denken gefragt. «Ich habe mich für Genesis entschieden, weil ich diese Marke schon lange mochte. Aber auch, weil der Genesis nach einem Release am wenigsten Tendenz zum Übersteuern hatte und für mich am einfachsten zu fahren war, wodurch ich mir einen Vorsprung vor der Konkurrenz erhoffe», begründet Romero die Wahl. Erfahrung hat er trotz seines jungen Alters bereits ordentlich. «Ich spiele ‹Gran Turismo›, seit ich vier bin.»

Im virtuellen Genesis in Spa-Francorchamps

Von diesem Know-how kann ich gut profitieren. Während Romero die Strecke von Spa-Franchorcamps wie aus dem Effeff kennt – schliesslich findet hier an diesem Wochenende das grosse Finale in «Gran Turismo» statt – bin ich selbst noch nie auf der berühmten belgischen Formel-1-Strecke gefahren. Diese habe ich jetzt zwar in bestechend professioneller Auflösung auf dem Monitor vor mir. Dennoch kämpfe ich als «Gran Turismo»-Neuling einerseits mit der für mich ungewohnten Technik, vor allem das physikalische Feedback beispielsweise beim Bremsen oder beim Fahren über Curbs fehlt mir. Und weil ich gleichzeitig die Streckenführung aus ein paar wenigen TV-Übertragungen nicht wirklich kenne, bin ich froh, dass all meine Crashes auf einer Runde nur virtuell und nicht im richtigen Leben passiert sind.

Im realen Genesis G70 durch Monaco

Rollenwechsel. Danach gehts im echten Genesis G70 vom Event-Sponsor Genesis auf die Formel-1-Strecke von Monaco. Jetzt fährt Romero, der schon nach wenigen Metern mit dem Auto eins ist. Zielstrebig pilotiert er die Limousine durch Monaco, schliesslich verfolgt auch er im TV die Königsklasse des Motorsports. Überrascht ist er allerdings, wie steil die Passage hoch zum Casino im echten Leben ist: «Wow, im TV kommt das gar nicht wirklich rüber!» Und auch mit so viel Abwechslung in Form von Super- und Hypercars in Monaco hat er nicht gerechnet. So kreuzen in knapp 30 Minuten ein Ferrari SF90, ein Lamborghini Aventador SVJ und sogar ein Bugatti Chiron unseren Weg. «Die hab ich noch nie auf der Strasse gesehen!» Trotz dieser Ablenkung geht das Duell klar an Romero, der die Rolle als Autotester deutlich besser meistert als ich die des E-Sportlers. Aber daran kann ich ja bis zum nächsten World Final arbeiten.