Italien: Grana Padano oder Parmigiano Reggiano – kennst du den Unterschied?

Hartkäse ist nicht gleich Hartkäse; auch wenn wir auf der Lasagne den Unterschied nicht unbedingt mehr erkennen. Eigentlich sagt der Name schon viel aus. Parmigiano Reggiano, also Parmesankäse, kommt aus einem kleinen Produktionsgebiet, das sich über Parma und Reggio Emilia erstreckt. Der Grana Padano hingegen kommt aus der Po-Ebene, die auf Italienisch Pianura Padana heisst. Der Hartkäse wird fast in der ganzen Po-Ebene, von Piemont über die Lombardei, Emilia Romagna, Trentino-Südtirol bis nach Venetien, hergestellt.