Granadilla: das Geisterdorf, das keines hätte werden müssen

Granadilla sollte untergehen – tat es aber nicht

Bürger von Granadilla: «Wir hatten keine Rechte»



Denn auch wenn sich die Zeiten geändert haben und das Dorf seit den Flutungen lediglich auf einer Halbinsel liegt, dürfen die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner nicht zurück in ihre Häuser – weil die Regierung an dem von Franco unterzeichneten Überflutungsdekret festhält. Möglich sind nach wie vor nur Tagesausflüge. Das gilt sowohl für Ortsfremde wie für die ehemaligen Einwohnerinnen und Einwohner. Letztere treffen sich zweimal im Jahr in der Stadt: An Mariä Himmelfahrt (15. August) nehmen sie an einer Messe in ihrer alten Kirche teil. An Allerheiligen (1. November) besuchen sie ihre verstorbenen Angehörigen auf dem Friedhof von Granadilla