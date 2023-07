Birsfelden BL: Granate aus Rhein geborgen

Anlässlich eines Trainings der Polizeitaucher der Polizei Basel-Landschaft wurde am Donnerstagmorgen im Rhein, an der Marie Lotz-Promenade beim Kraftwerkt Birsfelden, in Ufernähe eine Minenwerfer-Granate entdeckt. Dies teilte die Baselbieter Polizei am Donnerstag mit. In Absprache mit Spezialisten des Kommandos KAMIR der Schweizer Armee wurde die Granate gesichert und durch die Spezialisten der Armee anschliessend untersucht und geborgen.