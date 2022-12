Russen hinterlassen nach Cherson-Rückzug tödliche Fallen

1 / 6 Nach dem russischen Rückzug ist die Gefahr für die Bevölkerung in Cherson noch lange nicht gebannt. REUTERS Denn die Stadt ist mit Landminen und anderen Fallen übersät. Im Bild: eine Antipanzer-Mine am Flughafen von Cherson. IMAGO/ZUMA Wire Laut einem ukrainischen Entschärfungsspezialisten hat man im letzten Monat mehrere Tonnen Sprengfallen aus der Region beseitigt. REUTERS

Darum gehts Der Rückzug aus der Stadt Cherson gilt als eine der ärgsten Niederlagen der russischen Armee seit Beginn der Ukraine-Invasion.

Die Stadt, die am westlichen Ufer des Flusses Dnipro liegt, befand sich seit März in russischer Hand.

Nach dem Abzug der Kreml-Truppen bergen aber Sprengfallen weiterhin tödliche Gefahr für die Bevölkerung.

Die Russen sind weg aus Cherson – trotzdem ist die Gefahr für die Bevölkerung noch omnipräsent. Die Stadt sieht sich konstantem Artilleriebeschuss durch die russischen Truppen ausgesetzt, die bis vor einigen Wochen noch in Cherson waren. Anfang November ordnete Verteidigungsminister Schoigu den Rückzug aller russischen Truppen ans östliche Ufer des Flusses Dnipro an, nachdem die Nachschubsituation in den Wochen zuvor immer prekärer geworden war. Der teils überhastete Truppenabzug gilt als einer der bisher grössten russischen Misserfolge seit Beginn des Krieges – darum dürfte die Entscheidung auch von Schoigu anstatt von Präsident Wladimir Putin kommuniziert worden sein, um dessen öffentlichem Ansehen so wenig wie möglich zu schaden.

Winter bringt Infrastruktur an die Grenzen

Die Gefahr in Cherson ist mit dem russischen Rückzug aber noch lange nicht gebannt. Die ukrainische Regierung hat unmittelbar nach der Rückeroberung von Cherson damit begonnen, Bewohnerinnen und Bewohner in andere Teile des Landes zu evakuieren. Denn der Winter kommt rasch und die Infrastruktur, die fürs Heizen und die Stromzufuhr benötigt wird, ist noch immer vom Krieg beschädigt.

Schilder bergen tödliche Gefahr

Doch nebst den kalten Temperaturen lauern in der kriegsgebeutelten Stadt noch ganz andere Gefahren. So haben die russischen Invasoren vor ihrem Rückzug offenbar unzählige Sprengladungen und andere Fallen hinterlassen, wie die «Associated Press» schreibt. Beispielsweise warne ein «Minen voraus»-Schild, das an einer Hauptstrasse stehe, vor einem angeblichen Minenfeld, und leite auf eine Seitenstrasse um – das tatsächliche Minenfeld befinde sich aber auf ebenjener Seite. An der betroffenen Stelle seien demnach bereits mehrere ukrainische Soldaten und Polizisten ums Leben gekommen.

«Um eine Idee des Umfangs zu geben: Während eines Monats haben wir mehrere Tonnen Minen gefunden und entschärft», sagt ein Mitglied eines ukrainischen Minenentschärfungskommandos gegenüber der «Associated Press». Die Sprengfallen seien auf einer Fläche von mehr als zehn Quadratkilometern verteilt gewesen. Die Entschärfung von Sprengfallen werde nun durch die eisigen Temperaturen zusätzlich erschwert.

Granate in der Waschmaschine

Es sind aber nicht nur Minen, die für die Bewohnerinnen und Bewohner von Cherson eine tödliche Gefahr darstellen. Eine Polizeistation, die von den Invasoren laut ukrainischen Angaben als Folterkammer genutzt wurde, sei so stark vermint und mit Fallen gespickt, dass es dem Entschärfungsteam bisher unmöglich gewesen sei, das Gebäude zu betreten. In einem Wohnhaus wurde ausserdem eine Granate gefunden, die besonders perfide platziert worden war: Sie war im Waschmittel-Fach einer Waschmaschine versteckt und so präpariert, dass sie beim Öffnen des Faches explodiert wäre.