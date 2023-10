Ukraine-Krieg: Weitere Details zu Prigoschin-Flugzeugabsturz

In der abgestürzten Maschine des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin sind nach Angaben von Präsident Wladimir Putin Fragmente einer Handgranate gefunden worden. Die Splitter seien in den Leichen der Menschen entdeckt worden, die im August gemeinsam mit Prigoschin in dem Flugzeug gesessen hätten, sagte Putin am Donnerstag. Experten hätten keine Hinweise darauf gefunden, dass es einen «externen Aufprall» gegeben habe. Alle zehn Menschen an Bord kamen ums Leben.