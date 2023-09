5 Schweizer Airbnbs mit der schönsten Aussicht

Ob hohe Berge, glitzernde Seen oder aufregendes Stadtleben – diese Airbnbs mit Aussicht gehören auf deine Bucket List für die nächsten Ferien in der Schweiz.

Wünschst du dich manchmal mit einem Glas Wein in der Hand in ein gemütliches Chalet mitten in den Bergen, wo du dem prasselnden Regen zuschaust? Oder an den Zmorgetisch mit Gipfeli und Kaffee auf einer sonnendurchfluteten Terrasse mit Blick auf den See? Diese fünf Schweizer Airbnbs haben eine so schöne Aussicht, dass deine Tagträume Realität werden.

Welche Art von Aussicht gefällt dir am besten? Ganz klar die Bergwelt. Egal ob im Sommer oder Winter. Ich bekomme nie genug von Aussichten direkt aufs Wasser. Ich liebe den Blick auf Wald, Wiesen und Felder. Nichts geht über die glitzernde Skyline von Städten – vor allem bei Nacht. Ich mag den Ausblick auf charmante Gässchen mitten in der Altstadt. Etwas anderes.

1. Ferienhaus mit Blick auf Berge und Tal (Riein, GR)

In diesem 170 Quadratmeter grossen Haus gehst du mit einer spektakulären Aussicht auf die Bündner Bergwelt zu Bett. Die Unterkunft vereint Tradition mit Moderne und bietet bis zu acht Gästen in vier Schlafzimmern Platz. Ideal also für kleine Freundesgruppen oder Familien. Eine Nacht ist je nach Verfügbarkeit und Saison ab 200 Franken pro Nacht buchbar. Etwas für dich? Hier gehts zum Airbnb.

In diesem Bündner Ferienhaus erwartet dich eine atemberaubende Aussicht auf die umliegende Bergwelt. airbnb.ch Die Unterkunft eignet sich besonders gut für Freunde oder Familien. airbnb.ch Neben viel Liebe zum Detail besticht das Schweizer Airbnb mit einer Panoramasicht und Sonnenterrasse in drei Richtungen: die Gipfel der Signina, zum Piz Aul und ins Val Lumnezia sowie zu den Brigelser Hörnern. airbnb.ch

2. Romantische Casa mit Seesicht (Gandria, TI)

La dolce vita – das wartet in der charmanten Casa Docka wahrhaftig auf dich. Das moderne, renovierte Airbnb liegt im Herzen des historischen Dorfes Gandria, vier Kilometer von Lugano entfernt, und bietet Platz für zwei Personen. Vom Schlafzimmer hast du übrigens direkten Zugang zum See. Was will man mehr? Die Unterkunft ist ab 200 Franken pro Nacht buchbar. Romantikerinnen und Romantiker erfahren hier mehr über das Airbnb der etwas anderen Art.

Die charmante Unterkunft überzeugt mit modernem Design, antiker Atmosphäre sowie einer Aussicht direkt auf den See. airbnb.ch Das Schlafzimmer ist eher schlicht und modern gehalten und lässt viel Tageslicht herein. airbnb.ch Hier lässt sich der Abend bestens mit einem Glas Wein ausklingen. airbnb.ch

3. Stadtwohnung mit privater Dachterrasse (Bern)

Eine Dachterrasse mitten in der Stadt? Nicht immer ganz einfach zu finden. Umso besonderer ist diese Wohnung mitten im Berner Mattenhofquartier – samt privater Terrasse mit Blick über die Dächer der Stadt. Das moderne, zweistöckige Airbnb bietet Platz bis zu vier Personen und besticht durch die offene Bauweise sowie stylische Einrichtung. Kostenpunkt: ab 225 Franken pro Nacht. Lust bekommen? Zur privaten Dachterrasse geht es hier entlang.

Modern, hell und einladend: So präsentiert sich die Unterkunft auf Airbnb. airbnb.ch Eine Wendeltreppe führt in die Galerie und zum zweiten Schlafzimmer. airbnb.ch Auf der privaten Dachterrasse hast du eine schöne Aussicht über Bern. airbnb.ch

4. Rustikales Chalet auf 1600 Meter (Saint-Martin, VS)

Wer auf der Suche nach einer Auszeit in der Natur ist, wird am sonnigen Südhang des Val d’Hérens im Wallis fündig. Dort thront ein 200 Jahre altes Maiensäss hoch oben in der Bergwelt. Von aussen sieht das unter Baudenkmalschutz stehende Chalet immer noch unverändert aus, drinnen wurde es renoviert und bietet Platz für fünf Gäste. Buchbar ist die charmante Unterkunft ab 170 Franken pro Nacht. Natur-Fans finden hier mehr Informationen.

Vor der Haustür wartet die Walliser Bergwelt nur darauf, auf Wanderungen entdeckt zu werden. airbnb.ch Im Wohnzimmer sitzen und den Ausblick aus den Panoramafenstern geniessen – das steht hier an der Tagesordnung. airbnb.ch Auch im Winter wird es im Chalet richtig gemütlich. airbnb.ch

5. Modernes Cottage am Thunersee (Hilterfingen, BE)

Von der eigenen Terrasse mit einem Sprung in den See hüpfen– das ist möglich in diesem Airbnb direkt am Thunersee. Die moderne Architektur, vereint mit Glasfronten und einem gemütlichen Interior-Design, macht Lust auf eine Auszeit am Wasser. Vier Gäste kommen im zweistöckigen Haus unter und bezahlen pro Nacht ab 425 Franken. Noch mehr Einblicke in das Haus aus Wasser und Glas gibt es hier.

Die hohen Glasfronten vermitteln das Gefühl, draussen zu sein. airbnb.ch Bei dieser Unterkunft liegt der See direkt vor der Haustür. airbnb.ch Das moderne Haus lässt viel Tageslicht hinein und ist stilvoll eingerichtet. airbnb.ch

