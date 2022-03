Neuer Fussball-Podcast : «Granit ist sich gewohnt, der Liebling zu sein» – die erste Folge «Anderi Liga» ist da

Im neuen Podcast «Anderi Liga» sprechen die Sportjournalisten Tobias Wedermann und Fabian Ruch über die aktuellen Ereignisse in der Welt des Fussballs. In der ersten Folge sprechen sie über die Nati, die Super League und Wildcards für die WM.

Über die Verbindung zwischen Nationaltrainer Murat Yakin und Captain Granit Xhaka:

Über den FCZ-Höhenflug in der Super League:

Wedermann sagt: «Der FC Zürich spielt eine Sensationssaison, in der einfach alles stimmt. Es ist wie damals bei Leicester in England. Und es ist nicht realistisch, dass er diesen Vorsprung noch verspielt. Der Titel ist mehr als verdient. Ich bin aber sicher: Das wird auch aufgrund von Abgängen im Sommer in der nächsten Saison wieder anders sein.» Ruch meint: «Ich habe noch im November auf YB gewettet, diese Entwicklung hätte ich nicht erwartet. Natürlich hat der FCZ mit Trainer André Breitenreiter und guten Aussenspielern vor dieser Saison starke Leute gefunden. Dieser grosse Vorsprung ist aber fast unerklärlich, das Wort Sensation passt einfach.»

Über das Projekt beim FCB:

Über die WM ohne Italien?

Ruch: «Italien gehört einfach an eine Weltmeisterschaft. Eine WM ohne Italien ist Müll und traurig. Es sollte Wildcards geben für alle ehemaligen Weltmeister, in anderen Sportarten gibt es ja auch Wildcards.» Wedermann ist erneut anderer Meinung: «Bei allem Respekt für Italien: Wenn man in so einem wichtigen Spiel zu Hause gegen Nordmazedonien verliert, hat man an einer WM nichts verloren.»



Das gesamte Gespräch – und was Wedermann/Ruch zur schwierigen Situation bei GC meinen – kannst du jetzt in der ersten Folge des neuen 20-Minuten-Podcasts «Anderi Liga» hören.