Arsenal-Trainer über Nati-Star - Xhaka macht nach schwerer Verletzung «wirklich gute Fortschritte»

Der Schweizer arbeitet hart an seinem Comeback.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat nun über die mögliche Rückkehr von Xhaka gesprochen. Der Nati-Star soll hart an einem raschen Comeback arbeiten. Arteta: «Granit macht wirklich gute Fortschritte, aber wir wissen, dass es eine Langzeitverletzung ist.» Der Spanier weiter: «Ich bin sicher, wenn man ihm sagt, dass er drei Monate ausfällt, denkt er an zwei Monate.» Der Trainer sagt zudem, dass Xhaka zusätzliche Arbeit leistet, um schneller wieder auf den Platz zu kommen.

Arteta warnt aber auch: «Wir müssen es auf die richtige Art und Weise machen, denn es ist eine schwere Verletzung und wir wollen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt.» Arsenal trifft am Montagabend in der Premier League auf Crystal Palace. Die Gunners sind nach einem katastrophalen Start wieder auf der Erfolgsspur. Von den letzten vier Spielen hat man drei Partien gewonnen und gegen ein starkes Brighton 0:0 gespielt vor der Nati-Pause.