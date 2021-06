Wechselt der Nati-Star jetzt? - «Granit, wir brauchen dich!» – Roma-Fans sind heiss auf Xhaka-Transfer

Granit Xhaka könnte in den nächsten Tagen von Arsenal zur AS Roma wechseln.

27 Grad zeigt das Thermometer am Dienstagmittag. Gianni hat es sich auf einer kleinen Mauer direkt vor dem Kolosseum gemütlich gemacht und beobachtet die Touristen beim Selfies machen. Sein ganzes Leben hat der 64-jährige Rentner in Rom verbracht, rund 300 Meter von der historischen Sehenswürdigkeit entfernt ist er aufgewachsen. Die meisten Einheimischen kennen ihn und grüssen beim Vorbeigehen. Gianni, so etwas wie das Dorforiginal einer Millionenstadt – und leidenschaftlicher Fan von Stadtclub AS Roma. Dort, wo Nati-Captain und Arsenal-Mittelfeldspieler Granit Xhaka heiss gehandelt wird.