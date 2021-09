SFV-Präsi Blanc verteidigt Xhaka - «Granit wird angefeindet und persönlich bedroht, das akzeptieren wir nicht»

Granit Xhaka fehlt der Schweizer Nati in den kommenden WM-Quali-Spielen gegen Italien und Nordirland wegen einer Corona-Infektion. Weil sich Xhaka nicht impfen liess, musste der Nati-Captain einiges an Kritik einstecken. SFV-Präsident Dominique Blanc verteidigt nun Xhaka in einem Video-Statement des Verbandes und nimmt den Spieler ihn Schutz.