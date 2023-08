DFB Pokal: Granit Xhaka siegt mit Bayer Leverkusen

Lionel Messi hat Inter Miami mit seinem achten Tor im fünften Spiel in den Halbfinal des nordamerikanischen Leagues Cup geführt und ist mit seinem neuen Team weiter ungeschlagen. Der Weltmeister aus Argentinien erzielte beim 4:0 gegen Charlotte FC am Freitagabend in der 86. Minute den Treffer zum Endstand. Auch am 3:0 war er mit dem vorletzten Pass entscheidend beteiligt, Charlottes Adilson Malanda erzielte bei seinem Rettungsversuch dann ein Eigentor.