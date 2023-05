Granit Xhaka überzeugt – Arsenal – Chelsea 3:1

Szene des Spiels

Es lief die 18. Minute, als Martin Ödegaard zum 1:0 für Arsenal traf und das Emirates Stadium explodierte. Nach einer Druckphase traf der junge Norweger auf Vorlage von Granit Xhaka. Nach diesem Tor spielte Arsenal absolut befreit auf. Erst in der zweiten Hälfte erlaubte sich Arsenal eine kleine Schwächephase, was auch prompt zu einem Gegentor führte.

Schlüsselfigur

Granit Xhaka zeigte beim 3:1-Sieg eine Weltklasse-Partie. Gegen City war er nach einer Erkältung noch leicht angeschlagen, nun war er überall auf dem Feld zu finden. Und egal, was er machte: Der Nati-Captain überzeugte – und wie! Nicht nur bereitete er die ersten beiden Treffer vor, auch beim 3:0 hatte er seine Füsse im Spiel. Seine Passquote lag am Ende bei fast 90 Prozent. Kein Wunder feierten die Arsenal-Fans den Schweizer mit lauten Sprechchören.

Bessere Mannschaft

Tribünen-Gezwitscher

Pierre-Emerick Aubameyang zeigte eine ganz schwache Partie. Der Stürmer schoss in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend in 21 Partien drei Tore und bereitete ein weiteres vor. Im Spiel gegen Arsenal wurde er zur Pause ausgewechselt – verständlich. So hatte der Stürmer in der ersten Hälfte neun (!) Ballkontakte – vier von diesen passierten beim Anstoss.