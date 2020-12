Schiedsrichter Graham Scott schaut sich die Szene auf dem Bildschirm an …

In einem Pulk von acht Spielern greift Xhaka danach an Ashley Westwoods Gurgel.

Zuerst zeigt Schiedsrichter Graham Scott Xhaka die Gelbe Karte. Dann greift der VAR ein und Scott schliesst Xhaka mit Rot vom Spiel aus. Die Tätlichkeit war so eindeutig, dass der 28-Jährige nur für einen Sekundenbruchteil eine Diskussion mit dem Schiedsrichter anfängt und sogleich merkt: Er hat keine Chance.

Arsenals Trainer Mikel Arteta sagt zu Xhakas Platzverweis: «Granit hat einen klaren Fehler begangen. Die Aktion ist unakzeptabel. Die Spieler sind in diesem Moment so willens, mehr zu tun, mehr zu kämpfen und zu zeigen, wie entschlossen sie sind. Granit hat eine Grenze überschritten.»

Kein Ruhmesblatt für den spanischen Coach: Seit er Arsenal trainiert, sind in der Liga sechs seiner Spieler vom Platz geflogen. Die nächsten Teams in dieser Rangliste kommen in der gleichen Zeitspanne auf drei Rote Karten.