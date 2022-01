Impfstatus ist noch unbekannt – Schock für den Nati-Captain – Granit Xhaka erneut an Corona erkrankt

Nun hat es den Nati-Captain also wieder erwischt.

Granit Xhaka ist zum zweiten Mal an Corona erkrankt.

Bereits im letzten Herbst steckte sich der Nati-Captain mit Covid-19 an.

Granit Xhaka hat sich bereits zum zweiten Mal mit dem Corona-Virus infiziert und fehlt seinem Club Arsenal deshalb im FA-Cup-Spiel gegen Nottingham. Dies kommunizierten die Gunners via Twitter. Neben dem Schweizer fehlt den Londonern auch der Engländer Balogun wegen einem positiven PCR-Test.

Xhaka verpasste bereits im Herbst Länderspiele wegen Corona

Der Nati-Captain verpasste bereits im vergangenen Herbst die WM-Quali-Spiele gegen Italien und Nordirland, weil er sich mit Covid-19 infiziert hatte. Im Anschluss an Xhakas Ansteckung erklärte Nati-Medienchef Adrian Arnold, dass Xhaka (zumindest zum damaligen Zeitpunkt) nicht geimpft sei.

«Es ist die Entscheidung jedes einzelnen Spielers, ob er sich impfen lassen will», meinte Arnold damals. Der SFV hatte kurz zuvor noch eine Medienmitteilung verschickt, in der er seinen rund 300’000 Mitgliedern eine Impfempfehlung abgab.

Impfstatus von Xhaka ist zurzeit unbekannt

Nati-Trainer Murat Yakin nahm Xhaka im Herbst in den Schutz, nach dessen Entscheid, sich nicht impfen lassen zu wollen.

Im Nachgang an die Bekanntgabe wurde Xhaka in den sozialen Netzwerken und in Kommentarspalten von Online-Medien teilweise unter der Gürtellinie angegriffen. Die Attacken gegen den Nati-Captain gingen sogar soweit, dass sich SFV-Boss Blanc dazu gezwungen sah, ihn mit einem öffentlichen Statement zu verteidigen.