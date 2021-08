Arsenal geht 0:5 unter : Granit Xhaka fliegt gegen Manchester City mit Rot vom Platz

Das Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Manchester City endet für Granit Xhaka schon in der 36. Minute. Nach einem unnötigen Tackling sieht der Nati-Captain die Rote Karte

Action Images via Reuters

Nati-Captain Granit Xhaka fliegt schon in der ersten Hälfte vom Platz.

Am Samstag kommt es in der Premier League zum Duell zwischen Arsenal und Manchester City.

Arsenal und Granit Xhaka stecken in der Krise. Nach zwei Pleiten in den ersten beiden Saisonspielen geht es am dritten Spieltag ausgerechnet gegen Manchester City. Und auch gegen den Meister läuft es einmal mehr überhaupt nicht. Nach 12 Minuten liegen die Gunners bereits 0:2 hinten.