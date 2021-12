Nati-Captain gibt Comeback – «Er ist so steif, so langsam, warum ist er zurück im Team?» – Xhaka kritisiert

Eigentlich hiess es immer, Granit Xhaka falle bei Arsenal nach seiner Bänderverletzung am rechten Knie im September mindestens bis Ende Jahr aus. Auch wenn der Nati-Captain sich stets kämpferisch gab und meinte, er gäbe alles, damit er früher auf den Platz zurückkommen könne, schienen das nur Durchhalteparolen zu sein. Dem war aber nicht so. Der 29-Jährige gab am Dienstagabend in der Premier League in Liverpool gegen Everton unverhofft sein Comeback. Das aber nicht nur in den letzten zehn Minuten. Nein, Xhaka spielte von Beginn weg – und über die gesamte Spieldauer. Trainer Mikel Arteta stellte nach der 2:3-Niederlage gegen Manchester United am letzten Donnerstag neben Xhaka auch Bukayo Saka, Tierney und Alexandre Lacazette neu in der Startelf auf.