Granit Xhaka: «Hört auf mich zu provozieren»

Yakin lobt seinen Captain

Akanji kann Pfiffe nicht verstehen

Einigekeit herrschte zwischen Yakin und Xhaka auch bei der Beurteilung der Leistung gegen Andorra. Beide sprachen von einem soliden Auftritt. Auch der Leader in der Defensive, Manuel Akanji, hatte nur wenig zu kritisieren. «Wir hätten in der ersten Halbzeit genauer sein müssen. Ich denke aber nicht, dass der Zug nach vorne gefehlt hat», so der Nati-Verteidiger. «Ich habe nicht verstanden, warum wir in der Pause vom Publikum ausgepfiffen worden sind.»