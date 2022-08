Tor und Assist : Granit Xhaka in Gala-Form führt Arsenal zum Sieg und an die Spitze

Die Gunners haben auch das zweite Saisonspiel in der Liga gewonnen. Nach einem 2:0 gegen Crystal Palace legt Arsenal ein 4:2 gegen Leicester nach.

Arsenal – Leicester 4:2

Nati-Captain Granit Xhaka fuhr mit Arsenal den zweiten Sieg in der Premier League ein. Beim 4:2-Sieg bereitete der Schweizer das 1:0 durch Gabriel Jesus vor und das 3:1 erzielte er gleich selber. Leicester-Goalie Danny Ward hatte eine hohe Flanke nicht behändigen können, der Ball fiel Jesus vor die Füsse, dieser passte zu Xhaka und der 29-Jährige hatte keine Mühe, den Ball einzuschieben. Der Brasilianer Jesus war mit zwei Toren und zwei Assists der Mann des Spiels. Dank dieses 4:2 siegte Arsenal bereits zum zweiten Mal in dieser noch jungen Saison und steht gemeinsam mit Manchester City an der Tabellenspitze.