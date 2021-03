Die Schweizer Nationalspieler kommen am Montag in St. Gallen für die in den nächsten zehn Tagen stattfindenden Länderspiele zusammen. Die Stars, sie reisen unterschiedlich an. Granit Xhaka wird beispielsweise im Lamborghini Urus chauffiert. Mit dabei: Papa Ragip und Bruder Taulant. Manuel Akanji kommt im grauen Pulli samt Palmen-Aufdruck drauf. Die Augen von Haris Seferovic strahlen derweil bei der Ankunft. Was nicht verwunderlich ist: Der Benfica-Star wird bald zum zweiten Mal Vater.

Happiges Programm

Die Quali-Spiele, sie sind der Auftakt in ein intensives Programm, welches die Nati in den nächsten Monaten erwartet. Am Donnerstag geht es los mit der Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Es folgt die Europameisterschaft, dann wieder die WM-Quali sowie Testspiele und die Nations League. Das Team von Nati-Trainer Vladimir Petkovic startet mit dem Auswärts-Spiel gegen Bulgarien in die WM-Qualifikation. Drei Tage später folgt das Heimspiel gegen Litauen in St. Gallen. Die weiteren Gegner in der Gruppe C sind Italien und Nordirland. Am 31. März steht zudem noch ein Testspiel gegen Finnland auf dem Programm.