Granit Xhaka färbt sich die Haare – Remo Freuler spricht über Eriksen

Die Schweizer Nati ist am Samstag nach dem 1:1 EM-Auftakt gegen Wales direkt nach Rom weitergeflogen, wo am Mittwoch Turniermitfavorit Italien auf die Schweizer wartet. Am Montagmorgen absolvierten die Nati-Stars ihr erstes richtiges Training bei rund 30 Grad im Stadion Tre Fonante, das normalerweise von der Frauenmannschaft der AS Roma und von einem römischen Rugbyclub genutzt wird.